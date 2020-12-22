إيطاليا: 13318 إصابة و628 وفاة جديدة بـ«كورونا»

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قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بواقع 13318 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ورصدت المصالح الصحية في الفترة نفسها، 628 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، بزيادة كبيرة عن حصيلة وفيات أمس التي كانت 415.

وأوضحت الوزارة أنه، بعد الانخفاض المعتاد في عدد المسحات التي تجرى في العطلة الأسبوعية، ارتفع عدد فحوص الكشف عن الفيروس خلال اليوم الماضي إلى 166205 من 87889 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية تتضرر من الفيروس، 69824 وفاة بـ«كوفيد - 19» منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

كما سجلت البلاد حوالي مليون و977 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.