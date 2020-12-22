بريطانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2020 9:05 مساءً

مع إعلان بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيها، و”خروجها عن السيطرة”، سجلت السلطات البريطانية حصيلة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بواقع 36804 حالة، و691 وفاة جديدة.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 2110314، وإجمالي حالات الوفاة 68307.

وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سبب انتشار المرض بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر عدوى منها بنسبة 70%.

وشددت الحكومة البريطانية من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرقي البلاد، سعيا منها للحد من انتشار سلالة جديدة من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.

وأثار ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا القلق في جميع أنحاء العالم بعد تقارير أفادت أنها معدية أكثر من سابقاتها. وأصبحت بريطانيا معزولة بعد أن أوقفت عدة دول رحلات السفر منها وإليها بسبب الخوف من السلالة الجديدة.