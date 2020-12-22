شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم "الثلاثاء" عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

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