شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا و731 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 19528 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و530180.

وأضاف المعهد أنه سجل 731 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006.

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