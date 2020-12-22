باكستان.. تسجيل 1704 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 9474 حالة.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 1704 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 460 ألفاً و672حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة حتى الآن.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و370 ألف و707 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 34 ألفاً و594 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 410 آلاف و937 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2398 مريضاً في حالة حرجة.