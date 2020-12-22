شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: حالة الرئيس الفرنسي الصحية مستقرة بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصحية ما زالت مستقرة بعد إصابته بمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول من الرئاسة، في مقابلة صحفية: «حالة الرئيس الصحية لا تزال مستقرة».
كانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، الخميس 17 ديسمبر الجاري، أن فحوص ماكرون أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.
في اليوم الموالي لإصابته، أعلن الرئيس الفرنسي أنه بصحة جيدة. وقال ماكرون، في بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «كما تعلمون، جاءت نتائج فحصي إيجابية بكوفيد-19. بعد أن شعرت بعوارض أولية، أجريت الفحص. وبعد ثبوت إصابتي، عزلت نفسي كما تنص عليه القواعد الصحية».
ومنذ ذلك الحين، يخضع الرئيس الفرنسي «للعزل لمدة سبعة أيام»، لكنه «يواصل عمله وأنشطته عن بُعد».
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: حالة الرئيس الفرنسي الصحية مستقرة بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.