شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق المنافذ ويعلق السفر للدول المصابة بـ«كورونا المتحور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع منافذ البلاد البرية الحدودية إثر تفشي سلالة جديدة من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، كما قررت تعليق السفر من وإلى الدول التي سجلت إصابات بتلك السلالة.

وذكر بيان حكومي أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم بعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي اجتاحت عدة دول في العالم.

وأوضح أن المجلس قرر غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة دون أن يذكر موعدا محددا لمدة الاغلاق.

وقررت السلطات العراقية، كذلك منع السفر إلى كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا واستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وايران واليابان واية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة العراقية مستقبلا.

كما منع المجلس دخول الوافدين من تلك الدول باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض.

كما قرر مجلس الوزراء العراقي غلق المرافق الاجتماعية كالمطاعم والمجمعات التجارية لمدة أسبوعين بدءا من الـ24 من الشهر الجاري، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى.