شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي فتح المعابر لعودة العالقين وتحدد موعد التطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نفى وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، ما تم تداوله بشأن فتح المعابر ليوم واحد لعودة العالقين في الخارج.
وأعلنت السلطات الكويتية، بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأوضحت السلطات في الكويت أن أول شحنة من لقاح كورونا ستصل فجر يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
وفي وقت سابق، شدد وزير الصحة الكويتي على أن توفير لقاح كورونا تم بعد نجاح التجارب السريرية، واعتماده من الجهات الرسمية الدولية.
وأضاف أن لجنة اللقاحات اعتمدت في سبتمبر الماضي اختيار 3 شركات عالمية لتوريد اللقاح بعد ثبوت فاعليته واعتماده من المنظمات العالمية، وهي أسترازينيكا (أوكسفورد)، و(فايزر – بيونتيك) و(موديرنا).
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