شكرا لقرائتكم خبر عن 260 وفاة و10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 260 حالة وفاة و10654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,829,903 إصابات, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 49520 حالة وفاة.

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