شكرا لقرائتكم خبر عن "فاوتشي" ووزير الصحة الأمريكي يتلقيان "لقاح مودرنا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال فاوتشي قبل لحظات من تلقي اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا بولاية ماريلاند: "أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأريد أن أشجع كل من لديه فرصة ليتلقي اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة".
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