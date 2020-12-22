شكرا لقرائتكم خبر عن "فاوتشي" ووزير الصحة الأمريكي يتلقيان "لقاح مودرنا" والان نبدء بالتفاصيل

تلقى كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار ، اليوم الثلاثاء، جرعة أولى من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد .19-

وقال فاوتشي قبل لحظات من تلقي اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا بولاية ماريلاند: "أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأريد أن أشجع كل من لديه فرصة ليتلقي اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة".