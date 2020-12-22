شكرا لقرائتكم خبر عن "ملادينوف" يعتذر عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل .

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الاعتذار جاء "لأسباب شخصية وعائلية".

وعمل ملادينوف مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا والنرويجي تور وينيسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط خلفا لملادينوف.