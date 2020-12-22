قوباد طالباني يعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن 'ميزانية 2021'

اعلن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الثلاثاء، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن "ميزانية 2021".



وقال طالباني بحسب وكالة الانباء العراقية، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية بشأن ميزانية 2021"، مشيراً الى أنه "لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي وننتظر إجابة الحكومة الاتحادية".

وأضاف "هناك تحديات تواجهنا في 2021 وعلينا أن نتكاتف لحل هذه الأزمات".