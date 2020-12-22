وزير الصحة يكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، عدم وجود قرار بإعادة فرض حظر التجوال.

وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية، "لا يوجد أي قرار بإعادة فرض حظر التجوال خلال أعياد رأس السنة". واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان بيانا بشأن مقترح حظر التجوال سيصدر عقب جلسة مجلس الوزراء.

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