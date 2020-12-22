الحكم بالسجن 30 عاماً بحق ثلاثة مدانين بقضايا 'تسليب' في الناصرية

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن 30 عاماً بحق ثلاثة مدانين بقضايا "تسليب" في الناصرية. وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات ذي قار الهيئة الاولى اصدرت اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لـ 30 عاما بحق (3) مدانين بقضايا تسليب سيارات في مدينة الناصرية وبيعها في العاصمة بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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