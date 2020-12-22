الخارجية الإسرائيلية لـ"الخليج 365": زيارة المغرب تاريخية وكنا نحتاج هذا الاتفاق مع المملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت خارجية تل أبيب، الثلاثاء، أن الزيارة التي أجراها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك إلى المغرب تاريخية.

وقال ليئور حياة، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية لـ"الخليج 365": "اليوم هو يوم تاريخي وكنا نحتاج هذا الاتفاق مع المغرب".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أكد في تصريحات من مطار الرباط، أن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل خطوة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط ودفع المنطقة إلى الاستقرار والازدهار".

وأضاف أن "تاريخ العلاقات بين الشعبين يعود لسنوات طويلة، لدينا جالية يهودية تعيش هنا في المغرب وجالية مغربية مهمة جدا تعيش في إسرائيل".

واستطرد: "هذه خطوة أخرى نحو السلام في الشرق الأوسط، وفي اتجاه تجنيب المنطقة بأكملها الصراعات والحروب والاتجاه بها نحو الازدهار والاستقرار".

واختتم بقوله: "أنا فخور وسعيد جدا بوجودي هنا، في هذه اللحظة التاريخية وأتمنى لكم جميعا أعيادا سعيدة وسنة جديدة رائعة ولعل هذه السنة تكون سنة السلام وتحمل أخبارا جيدة للشرق الأوسط والعالم أجمع".

ووصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الرحلة هي الرحلة التجارية الأولى مباشرة من تل أبيب إلى الرباط عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي فور وصولهما إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي أعقاب ذلك، توجهوا إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.