موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. تقنية سكايب و"جايبوت" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. قررت شركة جوجل التخلي عن مشروع برمجيات Android Things المخصصة للعمل والتحكم بالأجهزة الذكية. دشنت شركة "مايكروسوفت" تحديثا جديدا لتطبيقها للتراسل المرئي "سكايب"، والذي يحمل تقنيات جديدة كليا. تستعد شركة سامسونج لطرح نسخة جديدة من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة، والتي وفقا لتسريبات ستكون تحت اسم Galaxy Buds Pro. قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن أفضل تقنيات التلفاز تكون في الأجهزة الكبيرة بداية من قياس 48 بوصة، وتنصح بأنظمة الصوت الهاي فاي. أعلنت شركة أليك للهندسة والمقاولات الإماراتية، عن تعاونها مع شركة "هيلتي" لتجربة روبوت "جايبوت" لأول مرة في المنطقة.

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