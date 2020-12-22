شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 12 وفاة و410 إصابات جديدة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 46 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل مجموع الإصابات إلى 96 ألفاً و69.



وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في اللقاء الصحفي اليومي عن رصد 12 وفاة جديدة بزيادة 3 حالات عن حصيلة أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2687.

وأشار إلى تعافي 376 حالة جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء 64 ألفاً و20 حالة.