شكرا لقرائتكم فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء برفع حظر حركة السفر مع بريطانيا، الذي سارعت له الدول فور الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأحد، أنه "تم رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 بلدان أخرى هي هولندا والدنمارك وأستراليا".

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وأعلنت بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا جنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها "أشد عدوى من السلالة الأم بنسبة 70%".

وسجلت بريطانيا أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلّفت أكثر من 67 ألف وفاة.

عدم السفر إلى بريطانيا

أوصى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مواطنيه بعدم السفر إلى بريطانيا إلا للضرورة، وفي الوقت ذاته أوصى الدول الأعضاء برفع حظر السفر إلى بريطانيا.

وأفادت وثيقة أن ألمانيا فرضت حظر سفر على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا سيظل ساريا حتى 6 يناير / كانون الثاني.

قصص خاصة

وأضافت الوثيقة أنه يُحظر على السكك الحديدية والحافلات وشركات الشحن والطيران الجوي نقل المسافرين من هذه الجهات إلى ألمانيا.

وتابعت أنه يمكن للمواطنين الألمان والمقيمين في البلاد العودة لديارهم اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لكن أي رحلات طيران يجب أن تحصل على موافقة السلطات.

وأمس، حظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.