شكرا لقرائتكم تركيا سجناء أتراك يعانون في ظل الوباء.. شهادات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت جمعية لحقوق الإنسان في تركيا أن نزلاء سجون تركية يعانون من قيود فرضتها سلطات السجون بسبب تفشي وباء كورونا المستجد COVID-19.

وأصدر فرع جمعية حقوق الإنسان، في ولاية أضنة (جنوب تركيا)، تقريراً حول انتهاكات الحقوق في السجون في منطقة البحر الأبيض المتوسط التركية، وبحسب التقرير كان أكبر عدد من الشكاوى حول القيود الوبائية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

سجون تركيا

وأشار التقرير إلى أن السجناء، وخلال مقابلات مع الجمعية اشتكوا من الازدحام في الغرف، أثناء فترة الوباء، بسبب الحجز الانفرادي لبعض السجناء، ونقل التقرير شهادة أحد السجناء، "بينما كان كل ثلاثة أشخاص يقيمون في غرفة قبل الوباء، يبقى الشخص الآن مع ثلاثة آخرين، نظراً لأن بعض المدانين يضطرون إلى البقاء بمفردهم بسبب الحجر الصحي، يتم استخدام قلة الغرف كذريعة، لذلك يجب على أحدنا أن ينام على الأرض بسبب ذلك، الأرضية خرسانية ورطبة ومتعفنة والظروف ليست صحية".

وأضاف السجين في شهادته إلى الجمعية "نادراً ما يتم تزويدنا بأقنعة، يقولون لا يمكننا إعطاؤكم أقنعة مختلفة في كل مرة تغادرون فيها الجناح، اغسلوا الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، وارتدوها مرة أخرى، نحن مضطرون لغسلها واستخدامها مرة أخرى في حالة الحاجة".

ولفت السجين إلى أنهم "يقدمون أحياناً الصابون السائل كمواد تنظيف، لكن بصرف النظر عن ذلك، نشتري جميع مواد التنظيف داخل السجن بوسائلنا الخاصة".

ودعا فرع جمعية حقوق الإنسان في أضنة، مؤسسات الدولة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لحل المشاكل في السجون، وشددت على أن السجون يجب أن تكون مفتوحة للتفتيش الإداري المنتظم ومراقبة المنظمات المدنية المستقلة.