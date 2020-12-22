شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح فايزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء.



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