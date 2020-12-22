شكرا لقرائتكم خبر نائبة لبنانية: الأجواء لا تبشر بانفراج قريب للحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت النائبة اللبنانية رولا الطبش أمس الثلاثاء على أن الأجواء لا تبشر بانفراجات حكومية قريبة.

وتمنت الطبش في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام أن تأتي نتائج اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا إيجابية.

وأشارت إلى أنها ليست مسألة حقيبة من هنا وأخرى من هناك، بل الأمر يتعلق بشكل الحكومة، ورئيس الجمهورية يريدها قائمة على ركيزة طائفية ومذهبية، ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، فيما الحريري على إصراره بتشكيل حكومة من اختصاصيين.

وأكدت أنه على رئيس الجمهورية القبول بالتشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف وتوقيعها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.

وتم تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع الشهر الحالي تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحا متكاملا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.