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مصر تؤكد التزامها بحقوق الإنسان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال خلال لقائه أمس بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي ترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشددا على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.

وشدد على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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