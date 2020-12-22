شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف مراجع لعيادات مركز الملك سلمان بحجة والحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وراجع العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2.535 مستفيدا في قسم الرعاية التكاملية، و342 في عيادة الصحة الإنجابية، و264 في عيادة التغذية العلاجية، و381 فردا في عيادة الجراحة والتضميد، و63 حالة في عيادة الولادة، و5 مستفيدين في قسم الإحالة الطبية، و192 في قسم التوعية والتثقيف، و970 فردا في قسم المصابين بالأوبئة.وأجرى الفحص المخبري لـ3.724 مريضا، وصرفت الأدوية لـ4.689 مريضا، وقسم نقل الدم 20 فردا، وقسم تخطيط القلب 4 مراجعين.
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