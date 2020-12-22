فلسطين تدعو إلى تحالف دولي لإحياء السلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، تترأسه اللجنة الرباعية الدولية.

وأكد في بيان، عقب استقباله في رام الله رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال اوغستو سانتوس سيلفا، ضرورة الاعتماد على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية كسر الأمر الواقع، وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة للاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي، في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان سيلفا أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا.

وشدد على ضرورة وقف كافة السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والمتمثلة في بناء المستوطنات، وهدم المنازل، وغيرها من الإجراءات، إضافة لأهمية دخول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في محادثات مباشرة، ولكن الأهم هو أن تتوقف إسرائيل عن إجراءاتها أحادية الجانب.