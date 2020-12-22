مقتل 4 أطباء في تفجير سيارة بكابل

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وأوضح الناطق باسم الشرطة في كابل فردوس فارامارز أن خمسة أشخاص قتلوا في الانفجار، وأصيب اثنان آخران بجروح عندما كانت سيارتهم متوجهة إلى سجن بولي شارخي، حيث مقر عملهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطباء أمس إثر انفجار قنبلة وضعت تحت سيارتهم في العاصمة الأفغانية كابل.وأوضح الناطق باسم الشرطة في كابل فردوس فارامارز أن خمسة أشخاص قتلوا في الانفجار، وأصيب اثنان آخران بجروح عندما كانت سيارتهم متوجهة إلى سجن بولي شارخي، حيث مقر عملهم.

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