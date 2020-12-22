الأمم المتحدة: انتهاكات إثيوبيا جرائم حرب

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وأشارت إلى أن التقارير تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقصف المدنيين بالمدفعية والقتل الجماعي، بما يرقى إلى جرائم، والقتل خارج نطاق القضاء والنهب واسع النطاق، والفشل في حماية المدنيين خاصة في مناطق في شمال ووسط وجنوب تيجراي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن القلق تجاه تدهور أوضاع اللاجئين الإثيوبيين، مع استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية وانقطاع الاتصالات، وذلك بعد 7 أسابيع من بدء الصراع في إقليم تيجراي.وأشارت إلى أن التقارير تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقصف المدنيين بالمدفعية والقتل الجماعي، بما يرقى إلى جرائم، والقتل خارج نطاق القضاء والنهب واسع النطاق، والفشل في حماية المدنيين خاصة في مناطق في شمال ووسط وجنوب تيجراي.

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