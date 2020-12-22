شكرا لقرائتكم خبر عن ملادينوف يعتذر عن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

اعتذر الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الثلاثاء، عن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «لأسباب شخصية وعائلية».

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل «لأسباب شخصية وعائلية».

وعمل ملادينوف مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق الأسبوع الماضي على توصية جوتيريس بتعيين ملادينوف مبعوثاً جديداً لليبيا.

وجاء هذا الترشيح بعد عشرة شهور من استقالة اللبناني غسان سلامة من المنصب.

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