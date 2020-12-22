شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر أممي يطلب من ترامب العفو عن مؤسس ويكليكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف- أ ف ب

طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعفو عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج «لأنه ليس عدواً للشعب الأمريكي».

وقال نيلز ميلتسر، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي: «أطلب منكم العفو عن أسانج، لأنه ليس ولم يكن أبداً عدواً للشعب الأمريكي».

وأضاف أن «ويكيليكس، تحارب السرية والفساد في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يعمل من أجل المصلحة العامة لكل من الشعب الأمريكي والبشرية جمعاء»، وتابع «بمنحك العفو عن مؤسس ويكليكس فإنك توجه رسالة واضحة للعدالة والحقيقة والإنسانية إلى الشعب الأمريكي والعالم، وستعيد الاعتبار إلى رجل شجاع عانى الظلم والاضطهاد والإهانة لأكثر من عقد، لمجرد أنه قال الحقيقة».

وحدد القضاء البريطاني الرابع من يناير/ كانون الثاني، للبت في شأن تسليم مؤسّس ويكيليكس للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية.

وندّد مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب، بظروف احتجازه، مضيفاً: «زرت أسانج في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، برفقة طبيبين مستقلين، وبوسعي القول إن صحته تدهورت بشكل خطير، لدرجة أن حياته الآن في خطر».

وأشار في الرسالة المفتوحة لترامب إلى أن الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً «يعاني مشكلة تنفسية مثبتة تجعله معرضاً بشدة لوباء كوفيد-19، الذي ظهر مؤخراً في السجن».

واعتبر مقرر الأمم المتحدة أن أسانج لم يخترق أو يسرق أياً من المعلومات التي نشرها، لكنه حصل عليها «من مصادر ووثائق حقيقية، تماماً مثل أي صحفي استقصائي آخر جاد ومستقل».

وأكد «أن مقاضاة أسانج لنشره معلومات حقيقية عن أخطاء رسمية فادحة، سواء في أمريكا أو في أي مكان آخر، ستكون بمثابة إطلاق النار على حامل الرسالة».

وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، خاصّة في العراق وأفغانستان.

وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.