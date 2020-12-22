شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين في أرمينيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية، الثلاثاء، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، على خلفية النزاع مع أذربيجان.

وتأتي هذه التظاهرة في اليوم الأول من الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة، التي تحاول الضغط على رئيس الوزراء لتقديم استقالته.

وتجمع حوالى 25 ألف متظاهر حول مقر الحكومة ووزارات عدة ومكتب النائب العام. وهتف المتظاهرون الذين كانوا يحملون أعلام أرمينيا: «نيكول، خائن».

وقال إشاخان ساجاتيليان أحد الشخصيات المعارضة: «هذه الحكومة لم تعد لنا، قراراتها غير قانونية وعليها بالتالي الرحيل»، متعهداً بـ«نصر وشيك».

وقال المتظاهر سارجيس هارابيتيان «لم يعد بإمكاننا العودة إلى الوراء وتغيير ما حصل، لكن يجب أن يرحل (نيكول باشينيان) حتى نتمكن من بدء فصل جديد».

وكان باشينيان قد أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اتفاقية بوساطة روسية وضعت حداً لمواجهات استمرت ستة أسابيع حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، ما أوقع آلاف القتلى.

وأثار القرار غضباً في أرمينيا حيث قام متظاهرون باقتحام ونهب مبان حكومية، ويواصلون بشكل يومي تقريباً التظاهر في يريفان للمطالبة باستقالة باشينيان.