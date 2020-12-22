شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية توصي باستئناف الرحلات مع بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ ف ب

أوصت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي باستئناف حركة النقل مع بريطانيا «للرحلات الضرورية».

وسيناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، هذه التوصية التي تهدف إلى السماح لآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعودة إلى بلدانهم.

وطلبت المفوضية الأوروبية «استثناء مواطني الاتحاد والمواطنين البريطانيين المتوجهين الى بلدهم او إلى بلد الاقامة، من أي قيود مؤقتة إضافية شرط أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا أو للحجر».

لكن دبلوماسياً أوروبياً أوضح أن موافقة الدول الأعضاء ليست مضمونة.

وعلقت أغلبية دول الاتحاد الاوروبي منذ الاثنين، الرحلات الجوية والبحرية والبرية مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية توصي باستئناف الرحلات مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.