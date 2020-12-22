شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أوروبية تدين تركيا لاعتقالها المعارض دميرتاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تركيا لاعتقالها المعارض صلاح الدين دميرتاش، الموقوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وطالبت المحكمة الأوروبية الثلاثاء، تركيا بالافراج الفوري عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش.

ويعد دميرتاش، المحتجز في السجون التركية منذ سنوات، أحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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