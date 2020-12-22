شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحظر السفر إلى 8 دول ويغلق المرافق أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شدد مجلس الوزراء العراقي في جلسته، التي عقدت الثلاثاء، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في بعض الدول، وأوصى بحظر السفر إلى ثمان منها.

كما أقر المجلس غلق المرافق الاجتماعية، المطاعم والأسواق، لمدة أسبوعين بدءاً من الخميس 24 ديسمبر، فضلاً عن إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم عن انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية، منها حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى. كذلك منع السفر الى كل من، بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان، وأية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلاً، وكذلك منع دخول الوافدين منها، باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوماً في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.