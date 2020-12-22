شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب برعاية أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت، الثلاثاء، أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، في خطوة تعكس استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة أمريكية، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شابات.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان المغرب في 10 ديسمبر/كانون الأول، استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط. واستغرقت الرحلة المباشرة بين تل أبيب والرباط 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.

ومن المرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة في الرباط.

وبحسب الديوان الملكي المغربي فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي. (وكالات)

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