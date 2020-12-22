شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح مجالها الجوي لمدة 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الكويت الثلاثاء، إعادة فتح جميع المنافذ الجوية والبرية لمدة 24 ساعة فقط لتسهيل عودة مواطنيها في الخارج. وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن قرار إعادة فتح الأجواء لمدة 24 ساعة الهدف منه «دخول العالقين في الخارج». وكانت الكويت أول دولة عربية، قررت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتباراً من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى في بريطانيا.

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