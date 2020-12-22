شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مباراة نابولي ويوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي نابولي الثلاثاء بالاستئناف الذي تقدم به بعد تخسيره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي المباراة ضد يوفنتوس صفر-3 وخصم نقطة واحدة من رصيده لعدم حضوره للملعب لخوض المباراة في الدوري الإيطالي لوجود لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن المباراة بعد إعادتها ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في 13 يناير/كانون الثاني المقبل.

ورفع نابولي قضيته إلى إحدى اللجان الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، بعد أن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي الطعون التي تقدم بها.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إنها «قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي وألغت دون تأجيل قرار محكمة الاستئناف الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بما في ذلك عقوبتا الخسارة أمام يوفنتوس وخصم نقطة».

وتم اعلان فوز يوفنتوس بالمباراة التي كانت مقررة في الرابع من أكتوبر 3-صفر لعدم سفر نابولي إلى تورينو، بالاضافة إلى حسم نقطة من رصيد الأخير.

وارتكز الفريق الجنوبي في قراره على تعليمات السلطات الصحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو والبقاء في الحجر الصحي بعد إصابة لاعبيه المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي بـ«كوفيد-19»، من منطلق اعتقاده بأنه ينفذ البروتوكول الرياضي. لكن اللجنة التأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد للجائحة في الدوري المحلي الذي ينص على أن أي فريق لديه 13 لاعباً سليماً بمن فيهم حارس مرمى يمكنه أن يلعب المباريات.

وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الإبقاء على موعد المباراة كما كان مخططاً لها.