شكرا لقرائتكم خبر عن بارنييه يؤكد الاستعداد للتفاوض مع لندن حتى نهاية العام «وما بعد ذلك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت مصادر أوروبية عدة تأكيد المفاوض الاوروبي حول بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء استعداد الاتحاد الاوروبي للتفاوض مع المملكة المتحدة في شأن اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست «حتى نهاية العام وما بعد ذلك».

وخلال عرض لما آلت اليه المفاوضات مع سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، أكد المفاوض الفرنسي ايضا أنه رفض عرضا تقدمت به لندن أخيرا حول الصيد البحري، أحد الملفات الشائكة التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعلن بارنييه للصحافيين أن المفاوضات بين بروكسل ولندن وصلت إلى مرحلة «الجهود الاخيرة» لابرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست قبل الموعد المحدد في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الإثنين فيما تتعسر المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست بسبب الصيد البحري، وفقا لمصدر أوروبي الثلاثاء.

وأثيرت مسألة الوباء خلال المحادثة وفقا لهذا المصدر، في الوقت الذي تواجه المملكة المتحدة انتشارا لسلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما أجبر العديد من الدول على تعليق رحلاتها الجوية إليها.

ومن المفترض أن يحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق الإجراءات التي اتخذتها دوله الأعضاء لعزل المملكة المتحدة خلال اجتماع لممثلين للبلدان الـ27.

والهدف من تلك الاجراءات هو السماح لمواطني الدول الأعضاء الموجودين حاليا في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وسائقي الشاحنات العالقين في المملكة المتحدة، بالعودة إلى الديار شرط أن يكونوا قد خضعوا لاختبار لكوفيد-19 يثبت أنهم غير مصابين بالفيروس، وفقا لدبلوماسي أوروبي.

وكان من المقرر أن تقدم المفوضية توصية بهذا التدبير وسيتعين على الدول الأعضاء التصويت على «عمليات العودة المحددة» خلال الاجتماع.

وسعت المملكة المتحدة الثلاثاء لإيجاد مخرج من الأزمة، خصوصا مع فرنسا للسماح باستئناف حركة نقل البضائع عبر قناة المانش.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات لمحاولة إيجاد اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يستمر الخلاف بين الجانبين خصوصا بشأن مسألة الصيد الحساسة، بعد أقل من عشرة أيام من الخروج النهائي للندن من الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)

كانت هذه تفاصيل خبر بارنييه يؤكد الاستعداد للتفاوض مع لندن حتى نهاية العام «وما بعد ذلك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.