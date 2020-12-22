شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة نول بعلامة مشتركة وتقدم خصومات 40% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تعاونها مع شركة إعمار للترفيه، لإصدار نسخة مميزة من بطاقة نول ذات علامة تجارية مشتركة للطرفين تُمكّن حامليها من الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 40% لدى مجموعة من أشهر الأماكن استقطاباً للزوار في دبي والتابعة لشركة إعمار للترفيه.

ووقع الجانبان، مذكرة تفاهم تنص على أن حاملي بطاقات نول الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة يمكنهم الاستفادة من خصومات وعروض ترويجية استثنائية في كل من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إي كارت زعبيل، كيدزانيا، مدينة الألعاب الافتراضية (في آر بارك)، حلبة دبي للتزلج، ريل سينما، وديغ إت، كما يمكنهم الاستفادة من خصومات وعروض خاصة في «قمّة البرج، برج خليفة».

وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات محمد يوسف المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، الذي اعتبر التعاون مع «إعمار للترفيه» خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مرموقة، وأكد أن الخطوة ستدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار في متناول عامة الناس.

وأعرب أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية عن سعادة شركته بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات من خلال بطاقات نول ذات العلامة التجارية المشتركة. وقال: إن الاتفاقية الجديدة تتماشى مع التزام إعمار للترفيه بالبحث عن حلول وشراكات مبتكرة لتعزيز تجربة زوارنا وتزويد العملاء بأفضل قيمة مقابل ما يقدمونه من مال.