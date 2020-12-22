شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يثأر من الفيصلي وضمك يشعل القاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ثأر الاتفاق لخروجه من كأس الملك على يد الفيصلي، وتمكن من إلحاق خسارة قاسية بالأخير، بلغت ثلاثة أهداف من دون مقابل، في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، ليرفع الكوماندوز رصيده إلى 14 نقطة متساوياً مع الاتحاد والتعاون ومتأخراً للمركز السادس بفارق الأهداف، بينما تراجع الفيصلي للمركز السابع برصيد 13 نقطة، وتلقى خسارته الثانية في الدوري.

وواصل التونسي نعيم السليتي التهديف لفريق الاتفاق مفتتحاً النتيجة بعد 24 دقيقة ثم التشيكي كيتش من نقطة الجزاء في الدقيقة 69 قبل أن يسجل المغربي وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 95.

وفي ديربي الجنوب، خطف المهاجم مازن أبو شرارة الفوز لضمك على حساب أبها في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليفوز الأول 2-1 رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه النصر والعين.

تقدم أبها بعد 9 دقائق عن طريق كريم العواضي، وأدرك الأرجنتيني سيرجيو فيتورالتعادل لضمك من كرة ثابتة قبل 8 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسارت المباراة نحو التعادل حتى الدقيقة 94 عندما سيطر أبوشرارة على الكرة داخل منطقة الجزاء وأرسلها إلى شباك المحمدي حارس أبها مانحاً كتيبة الجزائري نورالدين زكري النقاط الثلاث قبل مواجهة النصر السبت المقبل في أول مباراة تقام على ملعب «مرسول بارك» الخاص بفريق النصر.

وفي مكة المكرمة، واصل الوحدة انتصاراته للأسبوع الثاني توالياً ملحقاً الخسارة بفريق العين 2-1، ليرفع فرسان مكة الرصيد إلى 12 نقطة، وبقي العين على 7 نقاط، تقدم الوحدة بواسطة البرتغالي هيرناني «25»، وتعادل الضيوف بعد ثلاث دقائق عن طريق أمادو موتاري، لكن زميله حسن الحربي ارتكب المحظور وسجل هدفاً في مرماه قبل النهاية بـ13 دقيقة.