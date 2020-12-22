شكرا لقرائتكم خبر عن شراء مؤسسي وأجنبي يقود ارتداداً سريعاً لأسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم المحلية، ارتداداً سريعاً نحو المنطقة الخضراء خلال جلسة الثلاثاء، بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، مقلصة بذلك جزءاً من الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة الماضية بسبب ضغوط «كورونا». وواصل المستثمرون الأجانب غير العرب توجههم نحو الشراء في سوق دبي بـ 38 مليون درهم، مقابل تسييل طفيف في سوق أبوظبي، بينما سجلت المؤسسات محصلة شرائية في السوقين بنحو 36 مليوناً، مع استمرار تسييل الأفراد. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 0.8%، مضيفاً 20 نقطة مكاسب، بعدما وصل إلى أكثر من 1% خلال الجلسة، لكنه أغلق عند مستوى أقل بلغ 2480.8، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.72%، مضيفاً 36 نقطة، ليغلق عند 5109.6 نقطة.

وبلغت السيولة الكلية في السوقين نحو 825 مليون درهم؛ حيث شهد سوق دبي نحو 357.5 مليون درهم، بتداول 311.5 مليون سهم، وشهد سوق أبوظبي 467.3 مليون درهم، بتداول 117.7 مليون سهم.

سوق دبي +0.8%

2480.8 نقطة

وغلب اللون الأخضر على إغلاقات المؤشرات القطاعية في سوق دبي، وسط ارتفاع مؤشر البنوك 1.18%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لسهم «دبي الإسلامي» الذي قاد المؤشر العام للصعود خلال أول دقائق من الجلسة، على الرغم من تراجع بعض الأسهم القيادية الأخرى، وارتفع السهم 2.7% إلى 4.58 درهم، بتداول 29.6 مليون درهم، وارتفع «جي إف إتش» 0.85%، واستقر «الإمارات دبي الوطني» بعدما تراجع خلال الجلسة، بتداول 52.2 مليون درهم.

وتحسن قطاع العقار، وسط ارتفاع إعمار وشركاتها التابعة فقط، وارتفع سهم «إعمار العقارية» 0.58% ليغلق عند 3.42 درهم، بتداول 100.8 مليون درهم، وارتفع «إعمار للتطوير» 1.5% إلى 2.72 درهم، بتداول 12.4 مليون درهم، و«إعمار مولز» 1.66% إلى 1.83 درهم. وتخلى سهم «داماك» عن مكاسبه الصباحية، ليعود نحو الأحمر بتراجع 4.6% إلى 1.45 درهم، بتداول 21.5 مليون درهم، وتراجع «الاتحاد العقارية» 0.7%.

وبخلاف الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر الاستثمار 1.4%، مدفوعاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 1.4%، و«سوق دبي» 1.44%، و«شعاع» 2.25%.

كما ارتفع مؤشر التأمين 1.47%، مع صعود «أمان» 3.88% إلى 1.07 درهم، و«سلامة» 2.38% إلى 0.858 درهم، و«دار التكافل» 1.08%. وفي النقل، ارتفع سهم «أرامكس» وحيداً بنسبة 2.38% إلى 4.3 درهم.

وفي السلع، لم يشهد سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» أي صفقة تداول، وبقي السهم دون تغيير، بوجود معروض دون طلب على الشراء. وفي الخدمات، ارتفع «تبريد» 1.9%، و«أمانات» 0.36%.

سوق أبوظبي +0.72%

5109.6 نقطة

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت معظم المؤشرات القطاعية، وخاصة العقار والاتصالات والطاقة.

وارتفع مؤشر البنوك 0.6%، بعدما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.46% إلى 13.2 درهم، بتداول 76 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 2.6%، و«أبوظبي التجاري» 0.5%، و«رأس الخيمة الوطني» 1.58%.

وارتفع الاستثمار 0.10%، مدفوعاً بارتفاع «العالمية القابضة» 0.19% إلى 41.3 درهم، بتداول 70 مليون درهم، وانخفض «إشراق» 1.5%، واستقر «الواحة».

وارتفع قطاع العقار 1.3%، وسط صعود سهم «الدار العقارية» 1.28% إلى 3.17 درهم، بتداول 71 مليوناً، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.74%.

وصعد الاتصالات 1.05%، بدعم من سهم «اتصالات» الذي ارتفع بنفس النسبة عند 17.36 درهم، بتداول 16.4 مليون درهم.

وارتفع قطاع الطاقة 1.67%، مدفوعاً بارتفاع سهم «طاقة» الذي صعد 6.7%، و«دانة غاز» 1%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.26% إلى 3.8 درهم، بتداول 38 مليون درهم.

التداولات حسب الجنسيات على صعيد الاستثمار حسب الجنسيات، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل محصلة شراء في سوق دبي بنحو 38.1 مليون درهم، كلهم سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 14.3 مليون درهم. وسجل العرب محصلة شراء بنحو 2.7 مليون درهم في أبوظبي، و6.77 مليون درهم في دبي. وسجل الخليجيون محصلة شراء في أبوظبي بـ 2.8 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 29.3 مليون درهم، كما سجل المواطنون محصلة شراء في أبوظبي بنحو 8.8 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 15.6 مليون درهم. وعلى صعيد التداولات حسب نوع المستثمر، واصلت المؤسسات التوجه نحو الشراء، مقابل تسييل من المستثمرين الأفراد، مسجلة صافي استثمار كمحصلة شراء في السوقين بنحو 36 مليون درهم، منها 17.1 مليون درهم في دبي، و18.5 مليون درهم في أبوظبي.