شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكمل نصف نهائي أغلى البطولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكمل النصر عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على عجمان 2-صفر خلال اللقاء الذي أقيم على استاد آل مكتوم مساء الاثنين.

سجل هدفي النصر ضياء سبع (47) وسيباستيان تيغالي (88)، ليتأهل «العميد» للقاء الشارقة في نصف النهائي.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية للفريقين باستثناء تمريرة جميلة في الدقيقة 43 عن طريق ريان مينديز وصلت إلى ضياء سبع وأبعد خطرها حارس عجمان علي الحوسني.

ولم تمر سوى دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني حتى افتتح النصر التسجيل عبر ضياء حين راوغ مدافعين من عجمان وسدد كرة جميلة من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس عادل الحوسني الذي اكتفى بمشاهدتها فقط.

ولعب النصر بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمود خميس لنيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 67، ثم تساوت الكفة بعد طرد مدافع عجمان محمد إسماعيل (82).

وأنهى البديل تيغالي آمال عجمان في تقليص الفارق في الدقيقة 88 بعدما أكمل تمريرة توزيه الرائعة في مرمى عجمان.

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