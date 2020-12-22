شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال يرصد تاريخ التوظيف السياسى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن حقوق الإنسان أصبحت ورقة من أوراق إدارة الصراع الدولى والضغط على الدول التى تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير متماشية معها بالقدر الكافى.

ورصد على الدين هلال خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، التوظيف السياسى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه فى التسعينات أسس فى هيئة المعونة الأمريكية قطاع أطلق عليه الديمقراطية، مشيرا إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتى جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتسيد العالم، وأنه لفترة أصبحت هى سيدة العالم تحارب من تريد دون رقيب أو حسيب.

ولفت على الدين هلال إلى أنه فى التسعينات ولد مذهب فكرى جديد هو ترويج الديمقراطية، مشيرا إلى أن المذهب الديمقراطى والنظم الديمقراطية أصبح أحد أسس السياسة الأمريكية الممولة، وأنه فى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية يوجد وثائق باسم تغيير النظم وتعبير زرع عدم الاستقرار.