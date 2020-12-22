شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: النظرية الدينية لها الأسبقية أمام المواثيق العالمية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية نقيب المحامين، أن ميثاق حقوق الانسان الذى أصدرته الأمم المتحدة لا يتضمن الازدواجية فى المعايير.

وأضاف رجائى عطية خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها مكتبة الاسكندرية تحت عنوان :" حقوق الانسان و المعايير المزدوجة"، أنه لابد من احترام الخصوصية فى اطار ما، مشيرا الى أن هناك طائفة كبيرة جدا من حقوق الانسان فى الاسلام و أن بالإسلام عدالة وهى من المبادئ العالمية لحقوق الانسان.

و تابع :" الطائر و الحيوان ترعى حياته فى الاسلام، ناهيك بالأمانة والوفاء، هناك مبادئ كثيرة جدا معنية بحقوق الانسان فى الاسلام ، الاسلام ليس فى خصام مع الدنيا وهناك من المبادئ الاسلامية وما يحمله من قيم لا يصطدم بمواثيق حقوق الانسان العالمية ، النظرية المسيحية والنظرية الاسلامية والنظرية الدينية لها الأسبقية الأعلى على ما يسمى بالمواثيق العالمية لحقوق الانسان".