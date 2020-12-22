شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الحقوق والحريات فى الإسلام حق أصيل وهبة إلهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، إن مكتبة الاسكندرية لعبت دورا كبيرا فى شتى المجالات نحو النهوض و التقدم، مضيفا أن العلم هو أولى ما يتقرب به الإنسان إلى ربه وأن العلم والمعرفة هو ما يتميز به الإنسان.

وأضاف علام خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها مكتبة الاسكندرية تحت عنوان :" حقوق الانسان و المعايير المزدوجة"، أن البعض يعتبر أن الوصول الى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد أهم الإنجازات البشرية على الإطلاق، مشيرا إلى أن الجدل الذى صاحب ظهور الإعلان ظل قائما وظلت العلاقة بين مبادئ الإعلان و المبادئ الإسلامية محل نقاش خلق حراك فكرى.

وأشار مفتى الديار المصرية الى أن الحقوق والحريات فى الإسلام حق أصيل وهبه إلهية وأن القيم التى ارتكزت عليها الحقوق فى الإسلام تمثل قيما دينية خالصة، مؤكدا أن الحرية الشخصية فى القيم الاسلامية لا يمكن ان تكون اطارا للافلات الأخلاقى و أن الاسلام و الدين يمتلك بناء نظرية كاملة لقضايا الحقوق و الحريات.