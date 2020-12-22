شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: مظلة حقوق الإنسان حق يراد به باطل وتستخدم كسلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، إنه كان يجب أن تنعقد الندوة التى تعقدها المكتبة حول حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة فى محافظة الإسكندرية، ولكن قرار عقدها بالقاهرة، جاء نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا.

وأضاف الفقى خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها مكتبة الاسكندرية تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، أنه يواكب خلال هذا الأسبوع العيد الثانى والسابعين للعهد الدولى لحقوق الإنسان الذى يعد درجة من درجات النضوج الحضارى.

وتابع: "هناك إدارة أمريكية قادمة، هذه الإدارة البعض يرى أنها ستكون امتداد لإدارة أوباما"، موضحًا أن "مظلة حقوق الإنسان حق يراد به باطل، لأنها تستخدم كسلاح ذو حدين، نحتاج الى مراجعة دولية، مصر تبنى وتواجه الارهاب وتتحرك فى كل الاتجاهات، ولن تسقط وهى عصية على السقوط".