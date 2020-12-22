شكرا لقرائتكم خبر عن 75 نائبا من القائمة الوطنية لشمال القاهرة تسلموا كارنيهات عضوية مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن 75 نائبا من نواب القائمة الوطنية لشمال القاهرة حضروا اليوم وتسلموا بطاقة العضوية والحقيبة البرلمانية.

وأضاف فوزى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اليوم الأول لاستقبال النواب الجدد لمجلس النواب، "يتبقى 25 نائبا متاح لهم أن يتسلموا بطاقة العضوية في أى وقت من مكتب الأمين العام".

وأشار إلى أنه تم تقسيم النواب إلى طائفتين، وهما نواب قائمة، ونواب فردى، بواقع ثلاث أيام للقائمة وثلاثة للفردى ومائة نائب لكل يوم، وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعى.

وتابع: "تم اليوم استقبال نواب قائمة شمال القاهرة بالأمانة العامة لمجلس النواب لاستخراج بطاقات العضوية، وهذا الأمر تم بالتعاون مع الكتل السياسية فى البرلمان"، مضيفا: "أتوجه بالشكر للأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب مستقبل وطن الذى ساعدنا كثيرا فى استيفاء بيانات واستمارات النواب، وبالتالى كنا جاهزين قبل مجىء النواب".

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب :"سر التوفيق اليوم أن الكارنيهات مطبوعة وجاهزة، وبالتالى نجاحنا يرجع إلى الكتل البرلمانية التى ساهمت معنا ببيانات نوابها".

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أن "البرلمان الحالى به تنوع سياسى وحزبى، حيث يوجد به 472 نائب حزبى، مقابل 93 مستقلين، مما يؤكد أننا أمام برلمان أكثر تماسكا ولدينا 13 حزب سياسى، وبالتالى سيكون برلمان مختلف".