10 مصابين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 10 مواطنين في تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي أمام مول العابد بطوخ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، حيث تبينت إصابة 10مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج. كما أعيدت الحركة المرورية لطبيعتها.