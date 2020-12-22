تخفيض 50% لعدد العاملين بالجهات الحكومية في المنوفية.. وحظر بعض الأنشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، توجيهًا عامًا إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء كافة المصالح الحكومية بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التدابير الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجه الثانية من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قرر المحافظ تخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50 % من إجمالي عدد العاملين بها، بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الإجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشأت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.​