قطع المياه 8 ساعات يوميًا لمدة شهر عن بعض المناطق بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في مدينة أسوان من 6-8 ساعات يوميًا لمدة شهر تبدأ من الغد.
جاء نص البيان "نظرًا لقيام الهيئة القومية بأعمال الصيانة للقضاء على التسريبات والعيوب بعدد 2 خزان بالمحمودية والذي لم تجر صيانتها منذ عام 2008 ويستغرق تنفيذ هذه الأعمال شهر بدءًا من غدٍ الأربعاء، وبالتالي سينخفض ضخ المياه بنسبة 50%".
وبناءً عليه سيجرى قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الآتية "المناطق والأحياء السكنية الواقعة على "طريق السادات - منطقة المحمودية - منطقة الصداقة الجديدة".
تهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.
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