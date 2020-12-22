رئيس اتحاد العمال اللبنانى يطالب بسرعة تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس الاتحاد العمالى العام فى لبنان، بشارة الأسمر، أن تشكيل الحكومة الجديدة فى أسرع وقت يمثل ضرورة مُلحّة لمعالجة الأزمات الاقتصادية الكبيرة وتداعياتها الكارثية التى يشهدها لبنان.

وقال رئيس الاتحاد العمالى – فى تصريح له عقب اجتماعه ووفد من الاتحاد مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان –

إن اللبنانيين يمرون بمرحلة معيشية بالغة الصعوبة، وهو ما يتطلب إنجاز تشكيل الحكومة فى أقرب فرصة ممكنة، محذرا من أن عدم وجود حكومة سيترتب عليه عدم التوصل إلى علاج لأى أزمة فى ظل التخبط الحالى التى تمر به البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل فور تأليفها على معالجة مشاكل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتجميد أموال المودعين فى البنوك، والصرف التعسفى من الشركات والمؤسسات، ورفع أسعار الأقساط الدراسية الجامعية.

ولفت إلى أن ما يجرى طرحه حاليا فى شأن رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية فى ضوء تناقص احتياطى النقد الأجنبي، سيكون له تأثيرات كارثية على واقع الشعب اللبناني.