وزير الصحة الكويتي يؤكد بدء حملة لتطعيم كورونا نهاية الأسبوع الجاري

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19) فجر غد الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم (كوفيد 19) على أربع مراحل، يأتى فى المرحلة الأولى جميع مقدمى الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين فى الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

وأضاف أن أعداد المسجلين لتلقى اللقاح فى موقع التسجيل المسبق الإلكتروني، بلغت

حتى الآن 37 ألفا و700 شخص، مشيرا إلى أن الأقبال على التسجيل فى تزايد مستمر.

وثمن وزير الصحة الكويتي، جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة، وكل الجهات المعنية الأخرى فى الدولة، والتى ساهمت فى توفير اللقاح، وصولا إلى بدء عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا تسخير الوزارة لكل الإمكانيات تيسيرا على المواطنين الكويتيين.

فيما نفى وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، صحة ما نسب إليه بشأن الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية للكويت

اليوم فقط، لدخول العالقين فى الخارج، مؤكدا أن ذلك عار من الصحة تماما.

وأكد الشيخ الدكتور باسل الصباح - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أنه لم يصرح إطلاقا حول هذا الموضوع، مشددا على احتفاظ الوزارة بحقها القانونى فى مساءلة ومقاضاة كل من يقف وراء هذا التصريح غير الصحيح المنسوب إليه.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قرر تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على أن تتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار فى ضوء ما يستجد من أمور، وتستثنى من ذلك طائرات الشحن، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، باستثناء ما يخص عمليات الشحن.